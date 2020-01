Sinner al 2° turno: battuto Purcell

Cinque minuti. Tanto è bastato al campione Next Gen Jannik Sinner, numero 82 del ranking mondiale, per approdare per la prima volta al 2° turno in un Major. Il 18enne di Sesto Pusteria, per la prima volta in gara nello Slam Down Under, ha sconfitto per 7-6, 6-2, 6-4, in due ore e 19', l’australiano Max Purcell, numero 216 Atp, promosso dalle qualificazioni. La sfida tra l’altoatesino ed il 21enne di Sydney, alla sua prima partecipazione al tabellone principale in uno Slam, era stata interrotta lunedì dalla pioggia con Sinner avanti di due set e 4-4 nel terzo: alla ripresa Jannik ha piazzato subito il break chiudendo poi nel game successivo. Al 2° turno Sinner dovrà vedersela con l’ungherese Marton Fucsovic, numero 67 del ranking mondiale, che all’esordio ha eliminato a sorpresa il canadese Denis Shapovalov, 13^ testa di serie. Il 27enne di Nyiregyhaza due anni fa a Melbourne ha raggiunto gli ottavi: tra i due non ci sono precedenti.