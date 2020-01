Una splendida Camila Giorgi centra il 3° turno agli Australian Open lasciando appena 4 giochi alla russa Svetlana Kutnetsova, battuta 6-3, 6-1 in un'ora di gioco. In campo ora Andreas Seppi contro Stan Wawrinka (un set pari). Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)

Una Camila Giorgi versione "old style" si qualifica per il 3° turno degli Australian Open femminili. L'azzurra, scivolata al numero 102 della classifica Wta dopo un 2019 complicato, ha dominato la russa Svetlana Kuznetsova, 53 del ranking e per tre volte ai quarti a Melbourne. 6-3, 6-1 i parziali in poco più di un'ora per la 28enne di Macerata, che centra per la 10^ volta il 3° turno di uno Slam, la terza in Australia. Partita solida quella di Camila, che chiude con 27 vincenti e appena 14 errori non forzati. Giorgi attende ora Angelique Kerber, 17^ testa di serie del seeding e vincitrice alla Rod Laver Arena nel 2016. Quattro i precedenti, tutti sul veloce e tutti vinti dalla tedesca.