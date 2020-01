Finisce al 2° turno la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open, con l'azzurro battuto 6-4, 6-4, 6-3 dall'ungherese Fucsovics. In campo oggi anche Berrettini e Fognini. Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)

Nottata negativa per l'Italia quella appena trascorsa agli Australian Open, con Janniks Sinner che è stato eliminato al 2° turno dello Slam Down Under. In campo oggi anche Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Giovedì sarà il turno di Andreas Seppi.

Fucsovics ferma la corsa di Sinner

Jannik Sinner si ferma al 2° turno. Il tennista altoatesino, che contro Purcell aveva ottenuto mercoledì la sua prima vittoria in uno Slam (a 18 anni e 5 mesi, esattamente come Roger Federer), è stato battuto 6-4,6-4, 6-3 dall'ungherese Marton Fucsovics, numero 67 del ranking. Già giustiziere di Denis Shapovalov, 13^ testa di serie, il 27enne di Nyiregyhaza si conferma a proprio agio sul cemento di Melbourne, dove due anni fa aveva raggiunto gli ottavi. Partita piuttosto sottotono quella giocata dal fenomeno azzurro, molto impreciso al servizio (zero aces, 4 doppi falli tra cui quello suil match point, il 37% di punti vinti con la seconda) e con più errori (47) e meno vincenti (16) del rivale. Anche per questo motivo, oltre che per il fastidioso vento che ha condizionato il match, Sinner ha concesso molto, ben 12 palle break, perdendo il servizio in 7 occasioni. Salvo ripensamenti, Jannik tornerà in campo in Europa per i tornei sul veloce indoor di Montpellier, Rotterdam e Marsiglia.