Tutto semplice per Novak Djokovic, che sbriga la pratica Schwartzman in due ore e si qualifica per i quarti di finale a Melbourne per l'11^ volta in carriera: ora sfiderà Raonic. Donne, finisce la favola di Coco Gauff. In campo oggi anche Federer e Fognini. Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)

Novak Djokovic vola ai quarti di finale degli Australian Open. Il serbo, numero 2 del seeding e campione in carica, ha superato l'argentino Diego Schwartzman, 14^ testa di serie del tabellone, con i parziali di 6-3, 6-4, 6-4 in poco più di due ore di gioco di gioco. Nole si qualifica per l'11^ volta tra i migliori otto a Melbourne, città che lo ha visto poi trionfare in sette occasioni. Partita in scioltezza quella giocata contro Schwartzman, con il serbo chirurgico al servizio (8 ace, il 64% di prime in campo e il 75% di punti realizzati con la prima), con un saldo vincenti-gratuiti di 38-31. Nole ha perso il servizio una volta, nel secondo set, quando però era già sopra 3-0 con doppio break a favore. L'argentino non ha potuto nulla contro lo strapotere del campione in carica, pagando molta imprecisione nei turni di battuta (4 doppi falli, il 56% di prime in campo e il 49% di punti raccolti con la seconda). Djokovic attende ora ai quarti di finale il canadese Milos Raonic (32), che ha sconfitto in tre set il croato Marin Cilic: 9 i precedenti, tutti vinti dal fenomeno serbo.