Rafa Nadal vola agli ottavi di finale degli Australian Open per la 13^ volta in carriera. Il numero 1 del mondo, finalista a Melbourne 12 mesi fa, ha battuto comodamente il connazionale Pablo Carreno Busta, 27^ testa di serie del seeding e compagno di vittorie in Coppa Davis con la Spagna. 6-1, 6-2, 6-4 i parziali per il fenomeno di Manacor, che ha lasciato le briciole al connazionale, letteralmente spazzato via nei primi due set, in cui gli ha concesso la miseria di 3 giochi complessivi. Il vincitore di 19 Slam ha cominciato il torneo alla grande, lasciando appena 22 giochi agli avversari nei primi tre incontri, una media di poco più di sette a partita. Nadal ha dominato ancora una volta al servizio (9 ace e zero doppi falli, il 63% di prime in campo e appena 10 punti persi in battuta) e in difesa, non concedendo nemmeno una palla break al povero Carreno Busta, con un impressionante saldo vincenti-errori di 42-7. Per Rafa ora l'asticella si alza, visto che attende agli ottavi il vincente del match tra Nick Kyrgios (23 del seeding) e Karen Khachanov (16).