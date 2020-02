Fed Cup, Italia qualificata ai playoff dopo il 2-0 alla Croazia

L'Italia batte anche la Croazia, chiude senza sconfitte il Gruppo I zona Europa/Africa di Fed Cup 2020 a Tallin e stacca il pass per i playoff di aprile per l'accesso al gruppo mondiale. Dopo tre successi in altrettanti incontri della Pool B - su Austria, Estonia e Grecia - le azzurre di Tathiana Garbin hanno completato l'opera superando per 2-0 la Croazia nel decisivo testa a testa. Elisabetta Cocciaretto, 19enne di Porto San Giorgio, ha sconfitto Lea Boskovic per 6-3, 6-3 e successivamente Camila Giorgi ha sconfitto per 7-6 (4), 6-4, Jana Fett. Le vittorie in singolare hanno reso inutile la disputa del doppio.