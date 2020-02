Sinner-Medvedev, la cronaca

Alla faccia dell'emozione per l'importanza dell'incontro, il 18enne azzurro piazza il break alla prima occasione, dominando gli scambi iniziali del match e portandosi 3-0. Medvedev rompe il ghiaccio, ma Sinner sembra che abbia sempre giocato a questi livelli: servizio efficace, risposte pungenti e scambi sempre comandati. Non a caso arriva il secondo break nel 6° game, che gli consente poi di servire e portare a casa il primo set con un clamoroso 6-1 in appena 24' di gioco. Il russo sembra nervoso e fuori dal match, ma da grande campione reagisce subito e in modo veemente: doppio break nel 4° e 6° game del secondo set e chiusura sul 6-1. Medvedev mantiene il livello robot anche in apertura di terzo parziale, strappando subito la battuta a Sinner nelle prime due occasioni e volando 4-0. Jannik scrolla la testa deluso, segno della grande consapevolezza nei propri mezzi: con orgoglio tiene gli ultimi due turni di servizio, utili per la sua crescita ma non per un'impossibile rimonta contro un rivale di questa caratura.