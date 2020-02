Rafa Nadal prosegue la sua cavalcata solitaria al torneo ATP 500 di Acapulco (diretta Sky Sport). Lo spagnolo, prima testa di serie del seeding, ha battuto agevolmente in semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 7 del seeding, con i parziali di 6-3, 6-2 in un'ora e 41' di gioco. Per Rafa si tratta della 122^ finale della carriera, la quarta in Messico, la prima del 2020. Il maiorchino sta giocando a livelli eccelsi in risposta (58% di game vinti, 19/33) e converte due palle break su tre: con questi numeri, al momento è invincibile, come dimostrano i soli 20 giochi lasciati agli avversari. Nadal andrà a caccia dell'85° titolo della carriera, il terzo all'Abierto Mexicano (2005 e 2013 gli altri), affrontando in finale lo statunitense Taylor Fritz, che ha superato nel derby stelle e strisce John Isner con i parziali di 2-6, 7-5, 6-3.