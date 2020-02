Novak Djokovic salva tre match point nella semifinale di Dubai contro Gael Monfils e vola in finale, dove troverà Stefanos Tsitsipas. Per il serbo si tratta della 17^ vittoria consecutiva in questo magico 2020

Novak Djokovic si qualifica per la finale del torneo ATP 500 di Dubai e lo fa nel modo più spettacolare possibile. Il numero 1 del mondo vince in rimonta contro Gael Monfils, battuto 2-6, 7-6, 6-1 dopo oltre due ore e mezza di battaglia, in cui è stato costretto anche a salvare tre match point. Sotto di un set e di un break, Nole è riuscito a pareggiare i conti nel secondo parziale al termine di un tie-break pazzesco, con il francese reo di aver sprecato due match point sul proprio servizio. Monfils non era mai andato così vicino dallo sfatare il tabù Djokovic: con questa di Dubai, il record parla ora di 17-0 in favore del serbo. Diciassette è un numero ricorrente per Nole, che contro il parigino ottiene la 17^ vittoria consecutiva di questo magico 2020, in cui ha già portato a casa ATP Cup e Australian Open. In finale troverà sabato Stefanos Tsitsipas, reduce dal successo di Marsiglia, che ha liquidato in due set (6-3, 6-2) il britannico Daniel Evans. Quattro i precedenti, con due successi a testa.