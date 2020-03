In queste lunghe giornate per l'emergenza coronavirus il campione serbo trascorre molto tempo con la famiglia e si scopre "artista". Ispirato dal figlio Stefan, Nole ha disegnato sé stesso come "Il cavaliere del tennis" e sui social si mostra soddisfatto: "Sono abbastanza contento della mia creazione". Poi il messaggio più importante ai suoi fan: "State a casa"

Non è certo un mistero che Novak Djokovic sia un grande artista con la racchetta, ma in queste lunghe giornate per l'emergenza coronavirus che il campione serbo sta trascorrendo con la famiglia Nole si scopre un artista a tutto tondo. Ispirato dal figlio Stefan, Nole ha disegnato sé stesso come "Il cavaliere del tennis" e sul suo account Instagram si mostra soddisfatto: "Sono abbastanza contento della mia creazione, non è facile...". Poi il messaggio più importante ai suoi fan: "State a casa".