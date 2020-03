Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Tokyo 2020: anche gli U.S.A. si schierano per il rinvio

Il Comitato olimpico statunitense prende posizione sullo svolgimento dell'Olimpiade a Tokyo. In un comunicato, il Team USA chiede il rinvio dei Giochi: "Siamo grati agli 1.780 atleti del Team USA per aver condiviso la loro voce e il loro contributo mentre affrontiamo le questioni relative a COVID-19 e ai Giochi di Tokyo e manteniamo la nostra promessa di mettere gli atleti al primo posto. E' più chiaro che mai che il percorso verso il rinvio è la migliore soluzione e incoraggiamo il CIO a prendere tutte le misure necessarie per garantire che i Giochi possano essere condotti in condizioni sicure ed eque per tutti i concorrenti. Attendiamo con impazienza il loro feedback e la loro decisione e siamo pronti a lavorare a sostegno del Team USA e in piena collaborazione con la comunità globale"