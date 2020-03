SkySportClassic, una giornata con i "Fab 3" del tennis

Generazione di fenomeni: i Fab 3 dominano il tennis da vent’anni. Federer vinceva il suo primo Wimbledon – anche se Juniores– nel 1998. Nadal e Federer si affrontano per la prima volta nel 2004, al Masters di Miami. Rafa aveva solo 17 anni e da allora hanno giocato 25 finali di grandi slam. Una storia infinita da vedere e rivedere. In quegli stessi anni Novak Djokovic si inserisce come terzo “incomodo”.

Su Sky Sport UNO ripercorriamo alcune delle più belle partite disputate negli anni, partite da record per durata e per bellezza. E la partita più bella, quella votata da voi da casa con #SkySportYou, è in onda in prima serata su Sky Sport UNO.

A Novak, Roger e Rafa saranno anche dedicati gli speciali “Novak, 5 volte campione”, “The Roger Federer Story” e “Roger e Rafa, la storia infinita”.

Infine, per celebrare la giornata dedicata al tennis, su Sky Sport24 ci saranno il passato, presente e futuro del tennis italiano. Ospiti oggi di #CasaSkySport, tra le 14 e le 15, insieme a Stefano Meloccaro, Paolo Bertolucci e Filippo Volandri, mentre alle 18.30 Jannik Sinner, giovane promessa tennis italiano.

#SkySportClassic: "Tennis, Fab 3", la programmazione su Sky Sport UNO