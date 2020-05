L'ex tennista brindisina, "incalzata" dal marito Fognini e da Fiorello in una diretta social, apre alla possibilità di tornare in campo, magari alle prossime Olimpiadi: "Per il momento comincio a giocare con Fabio tutti i giorni, poi si vedrà", ha risposto la Pennetta, vincitrice dell'US Open nel 2015. Risate e battute anche con Berrettini

Un'ora e dieci minuti di diretta Instagram, tante battute e una domanda scomoda a Flavia Pennetta: "Dai, torna a giocare". È il 1° maggio di Rosario Fiorello, che sul suo profilo social ha a lungo duettato con Matteo Berrettini, in collegamento da Miami, rivelando di aver incrociato il padre maestro di tennis nei villaggi vacanze dove aveva cominciato a lavorare da intrattenitore e sfidando il n° 8 al mondo a una partita "per vedere come rispondo a un tuo servizio a 230 km orari". Poi alla diretta si sono collegati Fabio Fognini e la moglie ed ex tennista Flavio Pennetta, che si è ritirata nel 2015, qualche mese dopo la vittoria agli US Open. "Dai, Fiore, dille di tornare a giocare...obiettivo Olimpiadi", la provocazione dell'azzurro nei confronti della moglie. E alla domanda dello showman, la Pennetta ha replicato, sorridendo: "Per il momento comincio a giocare con lui tutti i giorni, poi si vedrà".