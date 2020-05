Laura Golarsa, ex n° 39 del ranking mondiale e titolare di un'accademia a Milano, ha lanciato via social un appello per la riapertura dei circoli: "Non si tratta solo di sport, ma anche di lavoro. Dal punto di vista sanitario, il mondo del tennis non è un settore a rischio. Bene le regolamentazioni ferree, ma i maestri hanno diritto di lavorare. Ci sono circoli che rischiano di chiudere, è ora di fare qualcosa e spero che prima della settimana prossima si possa riaprire"

