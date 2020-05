Spadafora: "La Serie A ripartirà solo in sicurezza"

Il ministro dello Sport, nell'informativa al Senato, ha chiarito la posizione sulla ripartenza del campionato di Serie A: "Il calcio riprenderà solo se saranno state adempiute una serie di misure, ovvero misure di sicurezza e il protocollo. Eccessivo il dibattito sul calcio in questo momento". Stanziato per lo sport un miliardo di euro di risorse complessive

"Il campionato di calcio riprenderà, se riprenderà , solo se saranno state adempiute una serie di misure, ovvero misure di sicurezza e il protocollo ". Così il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha chiarito la posizione del Governo nell'informativa al Senato di questa mattina sulla possibile ripresa della Serie A . "La sottovalutazione ha portato alla quarantena per molte squadre, vogliamo evitare situazioni di questo genere", ha aggiunto il Ministro. "Ho lavorato in queste settimane per dare risposte al mondo dello sport - ha detto Spadafora -. Sono consapevole della passione intorno al calcio e dell'importanza del settore, ma ho trovato eccessivo l'inasprimento del dibattito intorno al calcio in un momento come questo".

Spadafora: "Centri sportivi aperti dal 25 maggio"

Spadafora ha anche parlato della riapertura dei centri sportivi in Italia: "Riapriremo le strutture sportive al massimo entro il 25 maggio, se possibile anche prima - ha detto -. Metteremo risorse a disposizione per attuare il protocollo di sicurezza per le realtà che avessero problemi ad attuarlo attraverso la società Sport e Salute". Il Governo ha stanziato un fondo di circa un miliardo di euro di risorse complessive per il mondo dello sport: "Complessivamente tra risorse ordinarie e straordinarie arriviamo a circa un miliardo di euro di risorse complessive. Tra queste, il bonus ai lavoratori sportivi. Ad oggi già stato dato il bonus ad oltre 75.000 lavoratori sportivi - ha detto il Ministro -. Riguardo alla riapertura del bando sport e periferia, abbiamo raddoppiato il fondo con 140 milioni di euro. Ci sarà poi anche il voucher per le palestre. Lo sport potrà trarre da questo dramma anche un'occasione per rigenerarsi".