On The Evolution Of Sports: si parla di tennis

Al via stasera un nuovo approfondimento su Sky Sport Arena. Il primo di una serie di racconti su come gli sport si siano evoluti negli anni, spiegato dai protagonisti: per indagare come sono cambiate le tecniche sportive, le regole, gli allenamenti, i materiali, le attrezzature. Si parte con il tennis: il viaggio tra passato e futuro è affidato, tra gli altri, a Diego Nargiso

Lo sport è rimasto sempre lo stesso, ma è cambiato tantissimo. Si è trasformato ed evoluto. Per quasi tutte le discipline ci sono stati miglioramenti. A raccontarli, in questo nuovo cliclo di appuntamenti dal titolo "On The Evolution Of Sports", saranno i protagonisti del passato, affiancati dagli atleti di oggi e supportati anche dai giovani emergenti.

Ogni "docu-sport" proverà a raccontare come siano cambiate le tecniche sportive, i materiali, le attrezzature, le regole, gli allenamenti. Questo confronto permetterà di fare un tuffo nel passato, di guardare il presente e, se possibile, di buttare un occhio sul futuro.

L’obiettivo non è mettere in competizione il passato con il presente, ma più semplicemente analizzare i miglioramenti che ci sono stati negli ultimi decenni e quali gli obiettivi futuri o a breve termine. Il confronto è a tutto tondo, dai materiali, alle attrezzature, al loro design, alle variazioni dei campi di gioco, dalla strumentazione per monitorare prestazioni e allenamenti, all’alimentazione e molto altro.

Nella prima puntata, in onda martedì 9 giugno alle 20.30 su Sky Sport Arena (e disponibile on demand) si parla di tennis, forse uno degli sport che ha più subito cambiamenti negli ultimi 30 anni.

Tutti i professionisti del settore sono concordi nel sottolineare come ogni grande campione abbia imposto a questo sport una piccolo grande trasformazione che le generazioni di atleti successivi hanno adottato è migliorato.

Un racconto affidato a Diego Nargiso, al coach internazionale Pat Remondegui e numerosi atleti che partecipano ai circuiti Apt e Wta, oltre a giovani emergenti italiani.

Appuntamento dunque su Sky Sport Arena con la prima puntata di "On The Evolution Of Sports" dedicata al tennis: martedì 9 giugno alle 20.30, venerdì 12 alle 08.00 e sabato 13 giugno alle 20. Sempre disponibile on demand.