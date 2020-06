Il fatto di trovarsi di fronte al n.1 del mondo Novak Djokovic e di avere 4000 spettatori sugli spalti non bastano per intimidire un giovane raccattapalle nell'Adria Tour, evento a scopo benefico in corso a Belgrado: il bambino è assoluto protagonista. Gioca qualche scambio con il serbo e si gode il lieto fine, riuscendo addirittura a vincere un punto