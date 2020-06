Il tennista bulgaro ha rivelato su Instagram di essere positivo al coronavirus. Negli ultimi giorni è stato tra i protagonsti dell'Adria Tour, tra Serbia e Croazia, insieme a Djokovic, Alexander Zverev, Thiem, Coric. "Voglio assicurarmi - ha scritto Dimitrov - che chiunque sia stato in contatto con me in questi giorni venga sottoposto a test e adotti le precauzioni necessarie. Sono tornato a casa ora e mi sto riprendendo"

Grigor Dimitrov ha comunicato attraverso il proprio account Instagram la sua positività al coronavirus. In questi giorni il 29enne tennista bulgaro aveva partecipato all'Adria Tour, tra Serbia e Croazia, insieme a Novak Djokovic, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Ante Coric, con cui si era esibito anche in una sfida a basket a Zara, giovedì scorso. "Volevo far sapere ai miei fan e amici -scrive Dimitrov - che sono tornato a Monaco positivo al Covid-19. Voglio assicurarmi che chiunque sia stato in contatto con me in questi giorni venga sottoposto ai test e adotti le precauzioni necessarie. Mi dispiacerebbe molto se dovessi creare dei danni anche agli altri. Sono a casa ora e mi sto riprendendo. Grazie per il vostro supporto e per favore, siate prudenti".

Dimitrov era sceso in campo a Belgrado per la prima tappa del torneo ideato da Djokovic a scopi benefici e il 12 giugno era stato anche ospite del "Novak Tennis Center" per un evento dedicato interamente ai bambini.