Germania, focolai nei mattatoi: sale l'indice R0

Usa, Cuomo: a New York oggi fase 2 riaperture

L’annuncio è arrivato dal governatore di New York Andrew Cuomo e dal suo portavoce Freddi Goldstein. Da oggi New York si appresta a entrare nella fase due del “post lockdown”. “Lo stato - ha detto Cuomo - continua ad essere sulla buona strada per sconfiggere il virus", visto che il tasso di positività sui test effettuati ieri + stato inferiore all'1%. Secondo quanto riporta la Cnn, citata dall’Agi, nell’ultima giornata lo stato di New York ha registrato 664 nuovi casi di coronavirus, 1142 ricoveri in ospedale e 15 decessi