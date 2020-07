Padel: agonismo e risate by Di Canio&Marchegiani

Il padel è al centro della seconda puntata di On The Evolutions Of Sports: uno sport giovane che ha già fatto tanta strada, anche se “chiuso” tra quattro pareti. Appuntamento – con Paolo Di Canio&Luca Marchegiani guest stars- stasera alle 19.45 su Sky Sport Arena e disponibile on demand

Il padel nasce come evoluzione del tennis, con alcuni elementi dello squash. Ma nella sua breve vita è già cresciuto moltissimo. Secondo la leggenda, nel 1969, Enrique Corcuera voleva a tutti i costi un campo da tennis nella sua villa di Acapulco, in Messico. Purtroppo l’unica area adatta era troppo piccola e per di più con dei muri a ridosso. Enrique non si scoraggiò e fece costruire un piccolo campo, inscatolato fra 4 pareti dove la palla poteva rimbalzare senza uscire dal gioco.

Ma come si chiama esattamente? Non paddle o paddle tennis, ma pàdel, una parola spagnola come la lingua dei paesi in cui questo sport è nato e cresciuto.