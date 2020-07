Leo Borg, il figlio dell'undici volte campione Slam Bjorn, ha iniziato gli allenamenti all'Accademia di Rafa Nadal. Un momento ritardato di qualche mese per l'emergenza coronavirus, ma che era già pianificato da mesi. "Leo ha lavorato intensamente e con entusiasmo durante il suo primo giorno agli ordini dello staff di Toni Nadal - si legge sul profilo Instagram dell'Academy di Mallorca nel suo messaggio di benvenuto -. Ha lavorato in pare sul campo e in parte in palestra".