Non lo vincerà quest’anno Leo Borg, ancora nella categoria Itf, ma l’ambizione non gli manca, visto che non fa mistero di voler, un giorno, diventare il numero uno, come papà. Un cognome pesantissimo che lo accompagna ovunque giochi, in Svezia come in tutta Europa, e di cui, probabilmente, certe volte farebbe volentieri a meno.