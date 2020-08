Novak Djokovic ha annunciato via social la propria partecipazione al Masters di Cincinnati e agli US Open, che si disputeranno consecutivamente nella 'bolla' d' New York a partire dal 22 agosto. "Scelta difficile, ma non vedo l'ora di tornare a competere"

Novak Djokovic parteciperà al Masters di Cincinnati e agli US Open. Il serbo numero 1 del mondo lo ha annunciato con una nota via social. Nole va così controcorrente rispetto ad altri giocatori, che hanno già rinunciato a disputare i due tornei sul cemento nella 'bolla' di Flushing Meadows. Tra questi il numero 2 del mondo Rafa Nadal, ma anche Roger Federer (4, in convalescenza dopo l'operazione al ginocchio), Stan Wawrinka (17), Nick Kyrgios (40) e Jo-Wilfried Tsonga (49). Djokovic sarà al via prima al Western & Southern Open, primo Masters 1000 di questa stagione interrotta a fine febbraio, in programma dal 22 agosto sui campi di New York, per poi andare a caccia del suo 18° Slam dal 31 agosto al 13 settembre con gli US Open.