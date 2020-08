Il tennista maiorchino non difenderà il titolo 2019 negli Stati Uniti. Lo ha annunciato sui suoi account social: "Dopo un'attenta valutazione, quest'anno non ho deciso di partecipare. La situazione sanitaria è ancora complicata in tutto il mondo. Il mio cuore mi dice al momento di non viaggiare"

La notizia è arrivata con un messaggio via Twitter: Rafa Nadal non parteciperà agli Us Open di tennis. Il torneo del Grande Slam è in programma a New York dal 31 agosto. "Dopo un'attenta valutazione, quest’anno ho deciso di non partecipare agli US Open. La situazione sanitaria è ancora molto complicata in tutto il mondo con casi di Covid-19 che sembrano fuori controllo", ha spiegato il maiorchino. Qualche giorno fa era arrivato anche il forfait della numero 1 al mondo del ranking femminile, l'australiana Ashleigh Barty. Confermata invece la presenza del numero uno maschile Novak Djokovic. Il suo nome compare infatti nell'elenco iniziale comunicato oggi dagli organizzatori.