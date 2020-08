Nel primo turno del Masters 1000 di Cincinnati (quest'anno in svolgimento a New York) il nostro Salvatore Caruso cede in due set nel primo turno contro il serbo Krajinovic. Restano in tabellone Sonego (in campo domenica alle 17.00 contro Sandgren) e Berrettini. Ottimo debutto per Andy Murray, che in tre set sconfigge l'americano Tiafoe. La diretta di domenica su Sky Sport Arena e Collection

