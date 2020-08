Esordio vincente e con qualche sofferenza per Matteo Berrettini, che dopo mesi di stop batte in tre set 6-4, 6-7, 7-5 il finlandese Ruusuvuori (100 del ranking) e si qualifica per il 3° turno del Masters di Cincinnati, dove troverà il gigante americano Opelka. Il Masters di Cincinnati su Sky Sport Arena e Collection

Matteo Berrettini avanza a fatica al 3° turno del "Western and Southern Open", primo Masters 1000 della stagione che quest’anno eccezionalmente a causa della pandemia Covid-19 si sta disputando sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 24enne romano, n.8 ATP e sesta testa di serie del seeding, ha battuto 6-4, 6-7, 7-5 il finlandese Emil Ruusuvuori, 21enne di Helsinki, n.100 ATP, proveniente dalle qualificazioni dopo 2 ore e 40' di gioco. Prestazione altalenante di Berrettini, all'esordio dopo i mesi di stop dovuti prima all'infortunio e poi al lockdown, con soli 2 match disputati nel 2020. Dopo una fase di studio iniziale, Matteo alza il ritmo con servizio (92% di punti vinti con la prima) e dritto, piazzando il break nel 5° game che gli consente di chiudere 6-4 in 45' il primo set. Anche nel secondo parziale, Ruusuvuori ha un passaggio a vuoto nel 5° gioco: Berrettini strappa il servizio a zero al rivale, ma non sfrutta un match-point sul 5-4 ed è costretto al tie-break, perso 7-3 non senza qualche rimpianto. Matteo supera un momento complicato, spreca altri 4 match-point ma al sesto riesce a chiudere 7-5, con tanto di urlo liberatorio. L'azzurro sfiderà al 3° turno il gigante statunitense Reilly Opelka, 211 cm di altezza e numero 39 del ranking, che ha eliminato l'argentino Schwartzman, nona testa di serie del seeding.