Us Open, ecco il tabellone: Berrettini con Soeda

Sorteggiati i tabelloni, maschile e femminile, dello Us Open 2020. Per Berrettini esordio contro il giapponese Soeda, mentre Jannik Sinner se la vedrà con Kachanov. Tra i big Djokovic nella parte alta con Tsitsipas e Zverev. Nella parte bassa Dominic Thiem. Tra le donne Camila Giorgi e Jasmine Paolini uniche tenniste azzurre al via

Sorteggiato il tabellone dello Us Open 2020 , secondo Slam della stagione dopo l'Australian Open di inizio anno. A Flushing Meadows saranno presenti dodici tennisti italiani, di cui 10 uomini . Il numero uno azzurro, Matteo Berrettini, affronterà al primo turno il giapponese Go Soeda , numero 117 Atp. Il tennista romano proverà a difendere il risultato dell'anno scorso, quando si spinse fino alla semifinale. Complicato, invece, l'esordio di Jannik Sinner, che se la dovrà vedere con il russo Karen Khachanov, numero 16 del mondo . Lorenzo Sonego debutterà con il francese Adrian Mannarino , che ha battuto nei precedenti due incontri.

Il tabellone femminile

Nel femminile la numero uno del seeding, Karolina Pliskova, se la vedrà con l'ucraina Kalinina e affronterebbe poi al secondo turno la vincente del match tra Caroline Garcia e la nostra Jasmine Paolini, alla prima presenza nel main draw di New York. Derby giapponese per Osaka, che esordirà con la connazionale Doi per poi, in caso di successo, affrontare una tra l'azzurra Camila Giorgi e la belga Alison Van Uytvanck, numero 53 Wta. Serena Williams è stata sorteggiata nella parte bassa del tabellone: primo turno con la connazionale Ahn e possibile secondo turno con la portoricana Monia Puig.