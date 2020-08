Djokovic in semifinale con Bautista: Struff ko

Il numero uno del mondo liquida in due rapidi set (6-3 6-1) Struff e raggiunge in semifinale Roberto Bautista-Agut, che a sorpresa elimina il campione uscente Medvedev. Nella parte bassa Opelka si ritira e consegna a Tsitsipas il pass per le semifinali. Il greco se la vedrà col vincente del match tra Krajinovic e Raonic. Il Masters 1000 di Cincinnati è in diretta su SKy Sport Uno e Sky Sport Arena

Procede spedita la marcia di Novak Djokovic al Masters 1000 di Cincinnati (diretta su Sky Sport). Il campione serbo ha sbrigato in poco più di un’ora la pratica Jan-Lennard Struff, battendo il tedesco col punteggio di 6-3 6-1. Ottime percentuali al servizio (69% di prime in campo, 73% di punti vinti con l la prima e 60% con la seconda) per il numero uno del mondo, che ha concesso un solo break al suo avversario, ma ha rimediato al solito con una grande prestazione in risposta. Djokovic, che sembra aver smaltito i problemi al collo che l’avevano costretto a cancellarsi dal tabellone in doppio, ha sfruttato le difficoltà dell’avversario sulla seconda di servizio (29% di punti vinti) e si è qualificato per la semifinale. Ad attenderlo ci sarà Roberto Bautista-Agut, che ha eliminato a sorpresa il campione del 2019 Daniil Medvedev: 1-6 6-4 6-3 in 2 ore e 13’ di gioco il punteggio del match. Il bilancio tra i due è 8-3 in favore di Nole, che però ha perso due delle ultime tre sfide con l’iberico. Nella parte bassa successo per Stefanos Tsitsipas, che a questo punto è il secondo favorito del torneo dopo Djokovic. La partita tra il greco e lo statunitense è durata solo 37’. Poi il gigante americano si è ritirato, sul 6-5 in suo favore, per un problema al ginocchio destro. Tsitsipas aspetta ora il vincente di Raonic-Krajinovc.