Nessun problema per il tennista serbo che al 1° turno degli Us Open ha sconfitto in tre set il bosniaco Dzumhur. Durante il match, dopo uno scambio di battute con l'arbitro, cui aveva contestato uno shot clock, il numero 1 del mondo si è rivolto al suo allenatore Goran Ivanisevic in un perfetto... italiano: "È ridicolo, perché va così veloce?"

Tutto facile agli Us Open per Novak Djokovic, numero 1 al mondo, che al debutto nel torneo newyorkese si sbarazza 6-1, 6-4, 6-1 del bosniaco Damir Dzumhur (n. 46 del ranking ATP) in meno di 2 ore di gioco. Per Nole è la 73ª vittoria a Flushing Meadows, che eguaglia così il record di Ivan Lendl. Al secondo turno il serbo affronterà l'inglese Kyle Edmund. Ma Djoko è stato anche protagonista di un siparietto con l'arbitro, cui aveva contestato uno shot clock (l'orologio in campo che misura il tempo trascorso fra un punto e l'altro), giudicato troppo frettoloso. Così, dopo uno scambio di battute con il giudice di sedia il campione si è rivolto al suo allenatore Goran Ivanisevic in un perfetto... italiano: "È ridicolo, perché va così veloce?".