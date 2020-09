US Open, i risultati del 3° turno

Nel tabellone femminile dello Slam newyorkese la quarta testa di serie Naomi Osaka - che in precedenza aveva sconfitto l'azzurra Camila Giorgi - ha battuto in tre set la 18enne ucraina Marta Kostyuk, n° 137 del ranking WTA. Tra gli uomini avanti Goffin. Nella notte il numero 1 Djokovic contro il tedesco Struff. Gli US Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)

Quinta giornata degli US Open 2020, secondo Slam di una stagione stravolta dalla pandemia, di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows nella 'bolla' di New York, rigorosamente a porte chiuse visti i protocolli anti Covid-19.

Osaka agli ottavi, ma che fatica con la 18enne Kostyuk



Naomi Osaka è agli ottavi di finale degli US Open, ma la tennista giapponese - quarta testa di serie dello Slam - fatica e non poco per battere la 18enne ucraina Marta Kostyuk, n° 137 del ranking WTA, che aveva vinto da juniores gli US Open in doppio con la serba Olga Danilovic. La Osaka - che in precedenza aveva agevolmente sconfitto l'azzurra Camila Giorgi - vince 6-3 il primo set, ma subisce il ritorno della giovanissima avversaria che si aggiudica il secondo al tie-break (7-6) e fa imbestialire la Osaka, che fa volare la racchetta come non si vedeva dai tempi di John McEnroe. Nel terzo parziale l'ex regina del tennis mondiale - ancora con una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra, costretta al ritiro prima della finale a Cincinnati per un risentimento muscolare al polpaccio - ristabilisce le gerarchie lasciando soltanto due set all'ucraina e chiudendo il match 6-3, 6-7, 6-2. Avanti anche Angelique Kerber (tutto facile con l'americana Ann Li) e la croata Petra Martic, n. 8 del seeding, che ha liquidato con un doppio 6-3 la russa Varvara Graceva.