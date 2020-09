Niente da fare per il tennista siciliano, sconfitto nettamente 6-0, 6-4, 6-0 dal russo Rublev, testa di serie n. 10 del torneo. Straripante nel dritto e a servizio: 7 ace consecutivi nel 2° set e 17 totali. Agli ottavi affronterà il vincente del match tra Berrettini e Ruud. Gli US Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)

Sesta giornata degli US Open 2020, secondo Slam di una stagione stravolta dalla pandemia, di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows nella 'bolla' di New York e rigorosamente a porte chiuse, alla luce dei protocolli attivati per contenere il Covid-19.

Caruso eliminato, Rublev agli ottavi



S'infrange al terzo turno il sogno americano di Salvatore Caruso da Avola, al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows, sconfitto in tre set (6-0, 6-4, 6-0) dal russo Andrej Rublev, testa di serie n. 10 del torneo. Straripante nel dritto e a servizio: 7 ace consecutivi nel 2° set e 17 totali. Il siracusano - che in precedenza aveva superato brillantemente l'australiano Duckworth e lo statunitense Ernesto Escobedo, sempre in rimonta - anche stavolta si fa sorprendere al primo set, chiuso 6-0 dal 22enne di Mosca, che si era spinto fino ai quarti dello Slam newyorkese nel 2017. Rublev apre il secondo set con 4 ace, Caruso vince finalmente un game ma deve inchinarsi di nuovo al servizio e al break dell'avversario, che porta il parziale sul 4-1. "Sabbo" trova lentamente le contromisure: torna in partita con il controbreak e va sul 4-4, ma e non è preciso nel rovescio e deve arrendersi all'ultimo break decisivo del secondo parziale. Nel terzo set Salvo ha subito una palla break, steccata malatamente. Punito - tanto per cambiare - dall'ace del russo. Che piazza anche due break consecutivi e va a chiudere il match in in 1h e 25' collezionando l'83% dei punti con la prima di servizio e 35 vincenti. Agli ottavi affronterà il vincente della sfida tra il nostro Matteo Berrettini e il norvegese Casper Ruud.