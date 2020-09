Roland Garros con pubblico: 11.500 per tre stadi

Il Roland Garros, al via il prossimo 21 settembre, sarà il primo torneo ufficiale con il pubblico dopo il lockdown: via libera all'ingresso quotidiano di 11.500 persone, suddivise fra i tre principali impianti parigi. Annunciata la presenza di Nadal, Djokovic e Barty

Il Roland Garros, al via il prossimo 21 settembre, non si disputerà a porte chiuse. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori del torneo (la Federazione francese) attraverso un comunicato. Allo Slam potranno partecipare quotidianamente infatti 11.500 persone, divise fra i tre principali stadi del complesso parigino. "Il Roland Garros sarà il primo torneo ad avere il privilegio del pubblico sugli spalti dopo la ripartenza - ha detto Bernard Giudicelli, presidente della FFT in videoconferenza -. La capienza è stata ridotta per poter rispondere all'imperativo di un torneo responsabile e in piena sicurezza".