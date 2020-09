Tour: corridori negativi, positivo il direttore

Direttore Tour: "Lascio la Corsa per otto giorni"

"Lascio il Tour per otto giorni - ha detto Prudhomme, che è asintomatico -. Farò come qualsiasi lavoratore francese in questo tipo di casi. I corridori vivono come monaci, in totale isolamento, non è possibile per me: non starò nella 'bolla' del Tour e non avrò contatti con i ciclisti".