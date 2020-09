Berrettini sbatte contro Rublev: out agli ottavi

Finisce agli ottavi la corsa di Matteo Berrettini agli US Open: la sesta testa di serie cede 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 al russo Andrey Rublev, che si prende la rivincita dopo il ko subito dall'azzurro 12 mesi fa a New York. Avanti Thiem, tra le donne non sbaglia Serena Williams. Gli US Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)

Matteo Berrettini esce di scena agli ottavi di finale degli Us Open, battuto in quattro set dal russo Andrey Rublev, n.14 ATP, che si prende così la rivincita del match dello scorso agli Us Open, quando fu eliminato dall'azzurro proprio al quarto turno dello Slam newyorkese. Questa volta l'italiano, semifinalista 12 mesi fa e sesta testa di serie del tabellone, esce di scena al termine di una partita in cui, dopo un inizio fulmineo, ha pagato un calo fisico e al servizio (5 ace, 3 doppi falli, il 56% di prime in campo e il 71% di punti vinti), andando a sbattere contro un Rublev in serata di grazia. 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 i parziali per il decimo favorito del seeding. Per il russo, quarti eguagliati come nel 2017: se la vedrà con il vincente di Medvedev-Tiafoe.

Berrettini-Rublev, la cronaca

L'azzurro è solido nel primo set: strappa la battuta al rivale nel terzo gioco e domina gli scambi come dimostrano le sette palle break avute. Al quinto tentativo, a suon di smorzate e variazioni, intasca la prima frazione 6-4. Berrettini comincia a perdere un po' di fiducia in servizio e risposta, tanto che nel quarto game del secondo set, cede per la prima volta la battuta in tutto il torneo. Il primo break (all'11° set a New York) costa a Matteo il 6-3 che riporta il match in equilibrio. Il romano ha un vistoso calo fisico, non viene supportato dalla prima (un ace e il 48% in campo) e cede a zero il turno di battuta nel terzo game, con Rublev che chiude 6-3 e mette la freccia. Il quarto set vive sul filo dell'equilibrio fino al sesto gioco, quando Berrettini commette un paio di leggerezze che regalano al rivale un altro break: il braccio del russo non trema e con un altro 6-3 chiude i conti in 2 ore e 42'.