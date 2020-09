Al termine del match vinto con Salvatore Caruso, Novak Djokovic ha firmato la telecamera lasciando un messaggio d'amore per Roma: "Forza Roma, ti amo! Mi mancate", riferendosi al pubblico del Foro. Poco dopo la risposta dell' AS Roma su Twitter, a testimonianza del grande affetto che il numero 1 del mondo nutre nella Capitale, nonostante la sua nota fede milanista in ambito calcistico. Gli Internazionali d'Italia in diretta su Sky Sport

