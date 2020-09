Musetti avanti, sono 11 gli italiani in main draw

Da oggi e fino al 21 settembre appuntamento da non perdere con gli Internazionali BNL d'Italia. Su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV il torneo maschile in diretta, oltre ad un match al giorno e alle fasi finali di quello femminile. Studi ed approfondimenti anche su Sky Sport24. Intanto Musetti batte Zeppieri e accede al tabellone principale: con lui saranno 11 gli italiani impegnati

Da lunedì 14 a lunedì 21 settembre 2020, in diretta su Sky Sport, grande tennis maschile con gli Internazionali BNL d’Italia. Oltre 100 ore di programmazione live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV, per seguire le sfide del tabellone principale del torneo che fa parte del circuito Masters 1000 maschile, ma anche di diversi incontri del femminile. Infatti, grazie alla collaborazione avviata con la Federazione Italiana Tennis e il suo canale tv Supertennis la scorsa primavera, anche quest’anno Sky trasmetterà due quarti di finale, le semifinali e la finale del torneo femminile. In aggiunta a quanto già stabilito con l’accordo precedente, Sky trasmetterà live ogni giorno anche un match della sessione serale donne, fino agli ottavi. Le fasi finali del torneo maschile saranno live anche in chiaro su CIELO, dove sarà possibile seguire in diretta due quarti di finale, le semifinali e la finale.

News, risultati e aggiornamenti anche su Sky Sport 24: lunedì doppio appuntamento, alle ore 14.45 con Eleonora Cottarelli e Filippo Volandri e alle 16.30, con Sara Benci in compagnia di Raffella Reggi. Tutte le news anche su skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da non perdere, ogni giorno, uno “Studio Tennis” che guiderà gli appassionati tra un match e l’altro.

leggi anche Internazionali d'Italia: sorteggio del tabellone Alla telecronaca Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Zancan, Paolo Ciarravano, Geri De Rosa e Lucio Rizzica; al commento si alterneranno Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Claudio Mezzadri, Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido e Filippo Volandri, che si occuperà anche delle analisi alla lavagna tattica con Sky Sport Tech.

Il programma di lunedì 14 settembre Sky Sport Uno ore 11.00, Campo Centrale: Krajinovic-Auger-Aliassime (Ciarravano-Golarsa) a seguire, Campo Centrale: Dimitrov-Mager (Ciarravano-Golarsa) a seguire, Pietrangeli: Sonego-Basilashvili (Zancan-Mezzadri) dalle 18.30 alle 19: “Studio Tennis” ore 19.00, Pietrangeli: Paire-Sinner (Pero-Bertolucci) Sky Sport Arena ore 11.00, Campo 1: Khachanov-Ruud (Rizzica-Pescosolido) a seguire, Grand Stand: Cilic-Bublik (Rizzica-Pescosolido) a seguire, Grand Stand: Evans-Hurkacz (De Rosa-Nicolodi) a seguire, Grand Stand: Nishikori-Ramos Vinolas (De Rosa-Nicolodi) ore 19.00, Campo Centrale (WTA): Giorgi-Yastremska (Boschetto-Reggi) a seguire, Campo Centrale: Fritz-Travaglia (Boschetto-Reggi)

Quanti azzurri! E Musetti entra nel main draw Sarà Lorenzo Musetti ad entrare nel tabellone principale degli IBI20 e per la prima volta giocherà un match nel main draw di un Masters 1000. Nel terzo set ha superato l’amico e coetaneo Giulio Zeppieri dopo una grande battaglia, chiudendo 6-3 un set in cui era scivolato sotto 1-3, per poi brekkare per ben tre volte Zeppieri. C'è tanta Italia a Roma: poi toccherà a Marco Cecchinato, che affronterà lo slovacco Joze Kovalik. Ritorna in campo Jannik Sinner che se la vedrà al primo turno con il francese Benoit Paire. Fari puntati anche su Lorenzo Sonego, che affronterà Nikoloz Basilashvili, mentre Stefano Travaglia e Gianluca Mager sfideranno rispettivamente Taylor Fritz e Grigor Dimitrov. Esordio anche per due delle tre azzurre: Jasmine Paolini con la lettone Anastasija Sevastova, mentre Camila Giorgi affronterà l’ucraina Dayana Yastremska.