Giornata storica al Foro Italico per gli ottavi del Masters 1000 di Roma: in campo ci saranno infatti 4 italiani, cosa che non accadeva dal 1979. Già cominciato il derby tra Berrettini e Travaglia e la sfida tra Sinner e Dimitrov (azzurro avanti un set a zero). Nel pomeriggio, non prima delle 17, il sorprendente Musetti se la vedrà con Koepfer per un posto nei quarti