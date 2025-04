Musetti-Tsitsipas e non solo: il programma su Sky

Giornata di quarti di finale al Masters 1000 di Monte-Carlo, con l'attenzione rivolta principalmente alla sfida tra Musetti e Tsitsipas, in programma sul Centrale come ultimo incontro dalle ore 11. In campo anche Alcaraz e De Minaur. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Venerdì imperdibile al Masters 1000 di Monte-Carlo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . E' il giorno dei quarti di finale nel torneo del Principato, con gli occhi puntati sulla sfida che vedrà protagonista il nostro azzurro Lorenzo Musetti contro il campione in carica Stefanos Tsitsipas . Musetti è reduce dalla vittoria contro Berrettini agli ottavi, mentre il greco ha battuto senza grandi problemi il portoghese Borges. Oltre alla sfida tra Musetti e Tsitsipas, in programma come ultimo match sul Centrale dalle ore 11, in campo anche Carlos Alcaraz e Alex De Minaur . Lo spagnolo cercherà l'accesso in semifinale affrontando il francese Arthur Fils , classe 2004, che ha eliminato il campione 2023 Andrey Rublev . L'australiano, invece, se la vedrà contro Grigor Dimitrov.

