Internazionali, una giornata da non perdere su Sky

Fino al 21 settembre appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV il torneo maschile in diretta, oltre ad un match al giorno e alle fasi finali di quello femminile. Quattro italiani agli ottavi, oggi in campo Sinner, Musetti e il derby azzurro tra Berrettini e Travaglia

Fino a lunedì 21 settembre su Sky grande tennis maschile con gli Internazionali BNL d’Italia: live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV, per seguire le sfide del tabellone principale del torneo che fa parte del circuito Masters 1000 maschile, ma anche di diversi incontri del femminile. Grazie alla collaborazione avviata con la Federazione Italiana Tennis e il suo canale tv Supertennis la scorsa primavera, anche quest’anno Sky trasmetterà due quarti di finale, le semifinali e la finale del torneo femminile. In aggiunta a quanto già stabilito con l’accordo precedente, Sky trasmetterà live ogni giorno anche un match della sessione serale donne, fino agli ottavi. Le fasi finali del torneo maschile saranno live anche in chiaro su CIELO, dove sarà possibile seguire in diretta due quarti di finale, le semifinali e la finale.