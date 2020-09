Musetti-Nishikori, la cronaca

leggi anche

Roma, Fognini e Sonego eliminati al 2° turno

Primo set in cui Musetti conferma talento e carattere visti contro Wawrinka: prima annulla due palle break nel terzo game e nel gioco successivo strappa la battuta al giapponese, rimanendo glaciale al servizio e chiudendo 6-3. Il giapponese, 'mago' da fondo campo, è costretto a variare modalità per accorciare gli scambi, tutti in favore del baby fenomeno azzurro. Le prime palle break del secondo parziale sono proprio per Musetti, con Nishikori che deve giocare il suo miglior tennis per annullarle. Al contrario è proprio l'azzurro ad annullare altrettanti tentativi del nipponico, dimostrando personalità infinita per un 18enne. Nel nono gioco, succede l'incredibile: un black-out elettrico fa piombare nel buio il Centrale (poco prima era accaduta la stessa cosa sul Pietrangeli). Si riprende dopo 8' di interruzione: l'italiano non sbaglia più, piazza il break nel nono game, chiude 6-4 e compie un'altra straordinaria impresa della sua breve carriera, vincendo contro un ex n°4 del mondo e finalista a New York. Musetti affronterà il tedesco Dominic Koepfer (97), che ha battuto a sorpresa Gael Monfils (5) in un match sospeso per un black-out elettrico sul Pietrangeli.