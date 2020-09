Giornata di quarti di finale agli Internazionali d'Italia di Roma. Dopo il ko in 3 set di Berrettini contro Ruud, Novak Djokovic si qualifica in semifinale agli Open Bnl d'Italia vincendo in tre set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3 in due ore e 11 minuti. In semifinale il serbo affronterà proprio il norvegese Ruud.