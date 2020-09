Novak Djokovic torna in finale a Roma per la decima volta in carriera grazie al 7-5, 6-3 rifilato al norvegese Ruud. In serata Shapovalov-Schwartzman. Donne, Halep batte Muguruza e centra la terza finale a Roma: affronterà una tra la campionessa in carica Pliskova e la sorprendente Vondrousova. Le finali in diretta domenica su Sky Sport

FOTO: IL PUBBLICO SULLE TRIBUNE DEL CENTRALE