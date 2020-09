Con il via libera ufficializzato dal Dipartimento allo Sport della Presidenza del Consiglio, è tornato il pubblico sulle tribune del Centrale in occasione delle semifinali degli Internazionali d’Italia. Capienza limitata a 1.000 posti, mascherina obbligatoria, distanziamento sociale e controlli rigorosi agli ingressi: ecco le regole per tornare a vedere dal vivo Halep, Djokovic e Shapovalov

