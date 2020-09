Marca: 15 positivi nelle qualificazioni del Roland Garros?

Secondo quanto riferito da 'Marca', potrebbero essere 15 i positivi al Covid-19 tra giocatori, giocatrici e allenatori coinvolti nelle qualificazioni del Roland Garros, al via da lunedì 21 settembre a Parigi. In totale saranno 192 tra uomini e donne a giocarsi gli ultimi pass per lo Slam sul rosso della capitale francese

Potrebbero essere 15 i positivi al Covid-19, tra giocatori e allenatori, che avrebbero dovuto partecipare alle qualificazioni del Roland Garros, al via da lunedì a Parigi. Lo riporta l'edizione online di 'Marca'. Secondo il quotidiano spagnolo, vi sono un minimo di quattro positività al coronavirus nel tabellone maschile che potrebbero però salire a 15 contando anche le tenniste iscritte al tabellone femminile. In totale sono 192 i giocatori, divisi in due tabelloni da 96, a giocarsi gli ultimi pass per l'ultimo Slam dell'anno, che prenderà il via con il 1° turno il prossimo 27 settembre. Il protocollo imposto dalla Federazione Francese, che organizza il torneo, prevedeva l'arrivo di tutti i partecipanti entro giovedì scorso, per avere il tempo di effettuare un doppio tampone. 'Marca' rivela anche che gli organizzatori si sono mossi prontamente per richiamare all'ultimo momento molti tennisti francesi per 'riempire' il tabellone da eventuali forfait e che starebbero individuano i contatti stretti dei positivi tra gli altri partecipanti alle qualificazioni.