Sinner vola al 2° turno, battuto Goffin in 3 set

Comincia alla grande l'avventura di Jannik Sinner al Roland Garros. L'altoatesino si sbarazza di Goffin, n° 12 nel ranking Atp, in tre set e vola al 2° turno. Match dominato dall'azzurro, fatta eccezione per un più equilibrato primo parziale ricco di colpi di scena: il belga perde due servizi, ma riesce a recuperare grazie a due controbreak e si porta sul momentaneo 4-4. Il set si prolunga fino al 12° game, quando Sinner con un passante di rovescio fa suo il break e chiude sul 7-5. L'incontro si fa poi in discesa nel secondo parziale, quando il 19enne non concede neanche un game al suo avversario. Nel terzo e ultimo set, il campione in carica delle Next Gen Atp Finals prende subito il vantaggio con un break e poi conduce il match fino al 6-3 finale senza mai perdere un servizio. Nel prossimo turno affronterà il vincente di Bonzi-Ruusuvuori.