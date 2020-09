Sorteggiato a Parigi il tabellone del Roland Garros, terzo e ultimo Slam dell'anno. Jannik Sinner pesca una testa di serie, David Goffin (11), già battuto in passato. Per Berrettini c'è il canadese Pospisil, per Fognini il kazako Kukushkin. Esordio morbido per Djokovic e Nadal. Qualificazioni, Giustino entra nel 'main draw'

Sorteggiato il tabellone del Roland Garros 2020, al via dal 27 settembre a Parigi (diretta sui canali Eurosport, 210 e 211 Sky). Per la prima volta nella storia si gioca a settembre, a causa dell'emergenza Covid. Il campione in carica, Rafa Nadal, seconda testa di serie del seeding, debutterà contro il bielorusso Egor Gerasimov (83), mentre Novak Djokovic, n° 1 del tabellone e vincitore a Roma, se la vedrà con lo svedese Mikael Ymer (80). Interessante il confronto al 1° turno tra campioni Slam come Murray-Wawrinka e Cilic-Thiem, con l'austriaco nella parte bassa del tabellone con Nadal. Nel torneo femminile, Serena Williams se la vedrà con la connazionale Kristie Ahn (102), mentre Simona Halep affronterà la spagnola Sara Soribbes Tormo (70).

Il tabellone degli italiani Matteo Berrettini, settima testa di serie, affronterà il canadese Vasek

Pospisil (76): il romano è nella parte di tabellone con Roberto Bautista Agut e Djokovic. Fabio Fognini sfiderà invece il kazako Mikhail Kukushkin (87) e si trova nell'ottavo con Nadal. Jannik Sinner ha pescato una testa di serie, David Goffin (11), già battuto in passato. Lorenzo Sonego e Andreas Seppi affronteranno due qualificati, Salvatore Caruso sfiderà l'argentino Guido Pella (37). Gianluca Mager ha pescato il serbo Dusan Lajovic, 22^ testa di serie, mentre Stefano Travaglia avrà il numero 50 del ranking, lo spagnolo Pablo Andujar. Nel torneo femminile, Camila Giorgi se la vedrà con una qualificata, mentre Jasmine Paolini affronterà la spagnola Aliona Bolsova (97 del ranking).