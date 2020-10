Berrettini cede ad Altmaier in tre set

Matteo Berrettini si ferma, a sorpresa, al terzo turno del Roland Garros. Sul Centrale “Philippe Chatrier” il romano, n.8 ATP e settimo favorito del seeding, è stato battuto da Daniel Altmaier, n.186 del ranking e promosso dalle qualificazioni, che mai aveva giocato in un main draw di un Major. 6-2, 7-6, 6-4 in due ore e 15' i parziali per il tedesco, che dopo Lopez e Struff, si prende un altro scalpo di prestigio a Parigi. Ad attenderlo c'è il vincente del derby spagnolo tra Roberto Bautista Agut (10 del seeding) e Pablo Carreno Busta (18 del ranking). Partenza al rallentatore per Matteo, che cede il servizio nel suo turno di apertura. L'azzurro si lamenta di "non sentire la palla", commette troppi gratuiti (11) e lascia al solido rivale anche l'ottavo game, per un 6-2 piuttosto impietoso. Berrettini è solido, riparte con carattere e piazza subito il break nel game iniziale del secondo set. Quando va a servire per chiudere i conti, viene però contro breakkato: l'italiano sbaglia ancora banalmente un paio di punti al tie-break, lo perde 7-5 e va sotto 0-2. Berrettini ha due chance di break nel quarto game, non sfruttate: Altmaier invece è chirurgico nel gioco successivo e vola 4-2. Il braccio del tedesco non trema e chiude 6-3, fermando così a sorpesa la corsa dell'azzurro, che rinvia il suo primo ottavo di finale a Parigi.