Lorenzo Sonego batte Taylor Fritz 7-6, 6-3, 7-6 e si qualifica per la prima volta in carriera agli ottavi di finale di uno Slam. In campo oggi anche Sinner, Cecchinato e Travaglia tra gli uomini e Trevisan nel tabellone femminile. Il Roland Garros in diretta sui canali di Eurosport (210 e 211 Sky)

Sonego si libera in tre set di Fritz

Lorenzo Sonego si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il 25enne torinese, n.46 ATP e mai così avanti in uno Slam, si è liberato dello statunitense Taylor Fritz, n.30 del ranking e 27 del seeding, con il punteggio di 7-6, 6-3, 7-6 in poco più di tre ore di gioco. Sul Simonne-Mathieu, primo set estramente combattuto ed equilibrato, con una sola palla break concessa: si va al tie-break, dove la differenza la fa la precisione di Sonego. Il torinese sfrutta un passaggio a vuoto in apertura del secondo parziale: è il break decisivo per il 6-3. La partita viene interrotta un paio di ore per pioggia. Alla ripresa, Fritz gioca a braccio sciolto non avendo più nulla da perdere, con l'italiano costretto ad annullare tre set point sul 4-5. Si va al tie-break, dove Lorenzo vince una pazzesca battaglia di quasi mezz'ora (19-17) e vola agli ottavi di uno Slam per la prima volta in carriera. Incontrerà uno tra l'argentino Schwartzman (14 del ranking) e lo slovacco Gombos (106).