Sinner-Nadal, dove vedere il match su Sky

Jannik Sinner contro Rafa Nadal per un posto in semifinale al Roland Garros. La sfida, ultima di giornata in programma sul Centrale di Parigi, sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1, canale 210 Sky. Possibile anche la visione in streaming con Sky Go e NOW TV: la guida tv completa

Il grande giorno è arrivato. Jannik Sinner sfida Rafa Nadal, il re di Parigi, nel suo giardino di casa, quello Chatrier su cui il maiorchino ha trionfato in 12 occasioni. L'azzurro è ai quarti del Roland Garros al suo esordio: l'ultimo a riuscire in tale impresa fu un altro teenager, proprio quel Rafa Nadal che nel 2005 arrivò a vincere lo Slam sul rosso. La sfida è in programma sul Centrale come quinto e ultimo incontro dalle 11. Molto più che probabile, dunque, si tratterà di un match serale. Tra i due giocatori non ci sono precedenti