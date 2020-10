Swiatek non si ferma, è in finale con Kenin

Sarà Swiatek-Kenin la finale 2020 del Roland Garros femminile. Al penultimo atto dello Slam francese la polacca, n.54 WTA, ha liquidato 6-2, 6-1, in un’ora e dieci minuti di partita, l’argentina Nadia Podoroska, n.131 del ranking, proveniente dalle qualificazioni (prima qualificata di sempre ad arrivare in semifinale nel Major francese). Grazie a questo risultato la 19enne di Varsavia salirà almeno al n.24 del ranking (sarà n.17 aggiudicandosi il trofeo). In finale se la vedrà con Sofia Kenin, quarta testa di serie del seeding e trionfatrice un po’ a sorpresa agli Australian Open dello scorso gennaio, che ha sconfitto 6-4, 7-5, in un’ora e tre quarti di gioco, la ceca Petra Kvitova, n.11 del ranking, due volte regina di Wimbledon (2011 e 2014).